Бишкек, , 15:49 — REGNUM Прибыль банков, кредитных и страховых организаций, работающих в Киргизии, за первое полугодие 2022 года достигла 18,4 млрд сомов (13,8 млрд рублей). Такие данные приводит национальный статистический комитет республики.

Банк Trend.ru

Это в 1,8 раза или на 8,2 млрд сомов (6,1 млрд рублей) больше, чем за аналогичный период 2021 года.

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При этом доходы организаций финансового сектора в январе–июне текущего года составил 46,1 млрд сомов (34,6 млрд рублей), увеличившись по сравнению с прошлогодним в полтора раза. А расходы сложились на уровне 27,7 млрд сомов (20,8 млрд рублей) и возросли на 37%.

По итогам первой половины 2022 года 66% банков, кредитных и страховых организаций получили прибыль, а 13,5% — убытки.

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Рост прибыли обеспечен преимущественно коммерческими банками — на 6,5 млрд сомов (около 4,9 млрд рублей) и Национальным банком — на 1,7 млрд сомов (около 1,3 млрд рублей), что обусловлено увеличением их доходов от операций с иностранной валютой.

При этом прибыль банковских организаций составила около 16,9 млрд сомов (12,7 млрд рублей). Это почти в два раза больше прошлогоднего показателя.

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