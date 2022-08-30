Ростов-на-Дону, 30 августа, 2022, 15:49 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону пустят с молотка двухэтажное историческое здание — доходный дом Х. и Л. Рысс, построенный в 1889 году. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Екатерина Булатова ИА REGNUM В старом Ростове

Площадь старинного здания XIX века, расположенного на улице Станиславского, составляет 336,5 кв. метра. Объект оценивается в 20 млн рублей. Аукцион запланирован на 21 октября 2022 года.

В 1990-е годы дом был жилым. На первом этаже располагалось учреждение соцзащиты.