Осло, 30 августа, 2022, 16:17 — ИА Регнум. В Вашингтоне ещё при администрации ДональдаТрампа говорили о необходимости придать больший вес представителю страны в Арктическом совете. И странно, что этого не было сделано раньше. Об этом заявил старший научный сотрудник института Фритьофа Нансена (Норвегия) Андреас Эстаген, комментируя решение США об учреждении должности посла по особым поручениям в Арктике, сообщает High North News.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Эстаген считает, что открытие должности посла по особым поручениям в Арктике ясно показывает, что США серьезно относятся к Арктике и что регион занимает все более важное место в политической повестке дня. Однако то, что в США так долго ждали подобной должности, говорит о небольшом интересе Соединённых Штатов к Арктике.

Ранее сенатор от Аляски Лиза Мурковски отмечала, что США были единственной арктической страной, не имевшей«специального дипломатического представителя для Арктического региона на уровне посла или выше».

Старший научный сотрудник института Фритьофа Нансена утверждает, что повышенное внимание США к политике безопасности в Арктике увеличит интерес других арктических стран к региону. Он также считает, что поводом для создания должности стал повышенный интерес Китая к региону, «политизация» Арктического совета и приостановка заседаний Совета после начала специальной военной операции.

«Приостановка заседаний свидетельствует о том, что все остальные семь стран рассматривают Совет как важный политический форум и средство противодействия России. Следовательно, возрастает важность Арктического совета и придается ему более высокий статус. Это само по себе могло стать движущей силой назначения США посла в Арктике», — подчеркнул Андреас Эстаген.

Отметим, что правительство США ещё никого не назначило на эту должность.

Напомним, что Россия приступила к председательству в Арктическом совете в 2021 году, и оно продлится до 2023 года. В рамках председательства организуются научные экспедиции, форумы, круглые столы, федеральные и региональные проекты, а также различные мероприятия, посвящённые региону. Арктические страны демонстративно отказались участвовать в совете и сотрудничать с Москвой в регионе в знак протеста против специальной военной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, поскольку изменение климата нагревает Арктику, а Россия и Китай выдвигают свои претензии, регион оказался втянутым в геополитику. На этом фоне президента СШАДжо Байден планирует учредить новую должность посла по особым поручениям, ориентированную на Арктический регион.

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