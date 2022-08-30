Баку, 30 августа, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Власти Азербайджана, вероятнее всего, не станут форсировать оформление своего взаимодействия с Евразийским экономическим союзом по нескольким причинам. Об этом написал в своём телеграм-канале научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Александр Караваев.

Азербайджан

«Азербайджан находится на стыке торгово-экономических векторов, направленных в сторону ЕАЭС и России. Рекордно нарастающая торговля России с Турцией даже настораживает западных соперников — ЕС и США», — подчеркнул он.

По словам эксперта, товарооборот между Россией и Турцией по итогам 2022 года может достигнуть $50 млрд (3,02 трлн рублей), о чём свидетельствует тот факт, что за полгода объем взаимной торговли двух стран уже вырос до $30 млрд (1,81 трлн рублей).

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«Причем нужно учитывать, что торговля Турции с Азербайджаном и Казахстаном также расширяет и усиливает экономическое пространство СНГ и ЕАЭС. То же самое относится к российско-иранскому вектору», — добавил аналитик.

Караваев также отметил, что для властей Азербайджана важны контакты с Евразийским экономическим союзом для перевода взаимной торговли региона в рубли и нацвалюты, взаимодействия национальных платежных систем, возможности перестрахования поставок товаров и использования электронной таможенной документации.

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Также, по мнению эксперта, азербайджанскую сторону интересуют вопросы сопряжения логистических маршрутов, анализ ситуации на общих рынках зерна, продовольствия и энергоносителей.

«Все эти вопросы можно анализировать и принимать в них участие, непосредственно взаимодействуя с Евразийской комиссией, получив статус наблюдателя. Сам этот статус ни к чему не обязывает с точки зрения репутационных или иных соображений. В то же время, даже не приближаясь к ЕАЭС формально, Азербайджан втягивается в это поле все более нарастающими выгодными проектами соседей», — отметил он.

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