Ереван, 30 августа, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель Европейского совета Шарль Мишель по телефону обсудили предстоящую встречу с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба армянского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Встреча Пашиняна с Алиевым при участии Мишеля назначена на 31 августа. В Брюсселе ждут результатов от неё.

«Стороны подчеркнули важность продолжения диалога и выразили надежду, что у переговоров будет результат. Никол Пашинян и Шарль Мишель также обсудили вопросы двусторонних отношений Армении и ЕС», — говорится в сообщении.

Напомним, предыдущие переговоры Пашиняна и Алиева в подобном формате проходили 22 мая. На следующий день после неё лидеры стран подписали указы о создании комиссий по демаркации и делимитации азербайджано-армянской границы.