Чебоксары, 30 августа, 2022, 15:45 — ИА Регнум. В Чувашии обновляют реестр недвижимости, куда вносят записи о признании домов аварийными, что позволит покупателям избежать обмана при покупке жилья. Внесено почти 1,4 тысячи записей из необходимых 4 тысяч. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении Росреестра по Чувашии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аварийное жилье

В ведомстве со ссылкой на региональные власти отмечают, что в в реестре аварийных числятся более 359 домов, признанных такими после 2012 года, из них 27 — индивидуальные дома. Наибольшее число аварийного жилья зарегистрировано в Шумерле и Чебоксарах — соответственно 92 и 41, далее идут Алатырский (33) и Козловский районы (21).

Данные о признании домов и квартир аварийными, а также непригодными для проживания с февраля 2022 года вносятся в Единый государственный реестр недвижимости и отображаются в соответствующей выписке. Замглавы управления Росреестра Евгений Дубов поясняет, что законодательством не предусмотрен запрет на продажу аварийных помещений, чем «порой пользуются недобросовестные граждане и сознательно умалчивают о реальном состоянии дома»:

«Теперь этого скрыть не удастся. Если дом признан аварийным и эта запись внесена в реестр недвижимости, то данные сведения отобразятся в выписке».

В ведомстве сообщают, что ЕГРН внесено 1396 записей о признании многоквартирного дома и помещений в нем аварийными, а также о признании непригодными для проживания. Эта работа продолжается, так нужно внести отдельную запись «по каждому помещению, а их у нас более 4 тысяч». Таким образом, задокументировано почти 35% таких домов.

Напомним, в Чувашии проводится проверка по обращениям жителей села Красноармейское, которые считают нарушенными жилищные права: правоохранители отмечают, что износ пяти муниципальных домов превышает 60%, при этом протекает кровля, полы в коридорах и жилых помещениях местами сгнили и имеют прогибы.

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Как сообщало ИА REGNUM , программу расселения аварийного жилья в Чувашии планируют завершить до июля 2023 года. Новоселье должны отметить 528 жителей из 24 аварийных домов, из них переселён 41 человек.