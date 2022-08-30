Киев, , 15:43 — REGNUM Трое представителей министерства обороны режима Зеленского попали под следствие. Как сообщили в национальной полиции 30 августа, их подозревают в краже средств на сумму более полумиллиона долларов, предназначавшихся для закупки военной амуниции.

Расследование Цитата м/ф «Следствие ведуит колобки». реж. Аида Зябликова. 1983. СССР

По данным правоохранителей, представители военного ведомства, занимаясь закупкой обмундирования для ВСУ, похитили 580 тысяч долларов. Для завладения средствами подозреваемые убедили руководство турецкой компании заключить договор о закупке тысячи военных баллистических жилетов IV уровня защиты с «подконтрольным обществом» на 16 миллионов евро.

В настоящее время всем троим предъявлено обвинение в мошенничестве. В числе подозреваемых — действующий адвокат минобороны киевского режима.

Во время обысков правоохранителями были изъяты документы, свыше 17 миллионов гривен (460 тысяч долларов) и 100 тысяч евро.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член палаты представителей Конгресса США Лорен Бойберт от Республиканской партии заявила, что военная помощь киевскому режиму со стороны США по большей части является не средством поддержки, а мошенничеством.