Куала-Лумпур, , 15:41 — REGNUM Малайзийские военные принесли извинения после того, как в Куала-Лумпуре два дня подряд ломалась военная техника, что привело к заторам на дороге, сообщает CNN Indonesia.

Малайзия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Военные приносят извинения за два инцидента и позаботятся о том, чтобы они не повторились. Но если это повторится, резервная группа будет направлена на место как можно скорее, чтобы забрать поврежденную технику, чтобы избежать возникновения пробок», — говорится в заявлении малайзийских военных.

У танка PT-91MTwardy возникли проблемы с двигателем на платной дороге возле здания парламента.

Малайзия отпразднует День независимости 31 августа. В параде будут задействованы военные машины.