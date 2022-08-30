Несмотря на давление со стороны властей США, американские производители в большей их части продолжают продавать свою продукцию на российский рынок, заявил корреспонденту ИА REGNUM сооснователь международной компании Chinese Technologies Олег Баранов .

«Политика политикой, а бизнес бизнесом. Именно так сейчас говорят предприниматели из Нового света. И это понятно, ведь если они окончательно уйдут с этого рынка, то вернутся им уже будет очень сложно.

Каким образом сейчас происходит торговля неясно, ведь из-за санкционной политики прямые контракты запрещены. На сегодняшний день это возможно только благодаря лояльным странам, которые не поддержали санкционную политику.

И одна из них эта Турция, которая активно и много зарабатывает на всех ограничениях, связанных с политикой.

Как долго это продлиться? Думаю, что как минимум до момента снятия всех ограничений. Кому это выгодно? Абсолютно всем сторонам.

Американцам выгодно продавать товар на российский рынок, туркам зарабатывать на посредничестве, россиянам поддерживать уровень продаж популярных американских продуктов», — пояснил эксперт.

Москва, , 15:41 — REGNUM Как сообщало ИА REGNUM, американские компании, покинувшие российский рынок, хотят на него вернуться через Турцию, писала турецкая газета Yeni Safak со ссылкой на источники среди бизнесменов Турции.

Транзит грузов Carlos Sardá

Читайте также: Yeni Safak: компании из США хотят тайно торговать с Россией через Турцию