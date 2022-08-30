Москва, 30 августа, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Несмотря на давление со стороны властей США, американские производители в большей их части продолжают продавать свою продукцию на российский рынок, заявил корреспонденту ИА REGNUM сооснователь международной компании Chinese Technologies Олег Баранов.

Carlos Sardá Транзит грузов

«Политика политикой, а бизнес бизнесом. Именно так сейчас говорят предприниматели из Нового Света. И это понятно, ведь если они окончательно уйдут с этого рынка, то вернуться им уже будет очень сложно.

Каким образом сейчас происходит торговля, неясно, ведь из-за санкционной политики прямые контракты запрещены. На сегодняшний день это возможно только благодаря лояльным странам, которые не поддержали санкционную политику.

И одна из них — это Турция, которая активно и много зарабатывает на всех ограничениях, связанных с политикой.

Как долго это продлится? Думаю, что как минимум до момента снятия всех ограничений. Кому это выгодно? Абсолютно всем сторонам.

Американцам выгодно продавать товар на российский рынок, туркам — зарабатывать на посредничестве, россиянам — поддерживать уровень продаж популярных американских продуктов», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, американские компании, покинувшие российский рынок, хотят на него вернуться через Турцию, писала турецкая газета Yeni Safak со ссылкой на источники среди бизнесменов Турции.

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