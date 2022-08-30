Москва, , 15:37 — REGNUM Произведения братьев Стругацких представляли собой концепцию колонизации СССР американцами и их верными «реформаторами-прогрессорами» в лице Егора Гайдара и прочих, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Сергей Кургинян Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Когда Гайдар, ссылаясь на Стругацких сказал, что его команда — это прогрессоры, я к стыду своему ненадолго оторопел, потому что это было неописуемой неожиданной наглостью. Гайдар и его команда осуществляли лавинообразный регресс по заданию американцев, то есть были антипрогрессорами, а значит — регрессорами. Но находиться в состоянии беспощадного безоглядного регрессораства, и говорить, что я де-мол и есть прогрессор может только невероятный циник, считающий простых людей доверчивыми идиотами. И ликующим, что простые люди демонстрируют столь желанный ему идиотизм», — заявил политолог.

Как поведал небезызвестный Анатолий Чубайс журналу «Профиль» в 2003 году, реформатор Егор Гайдар в телефонном звонке прямо говорил ему, что мир Стругацких представляет из себя либеральную империю по образу его произведения «Трудно быть богом», когда «приходишь куда-то с миссией и несешь с собой нечто, основанное на свободе, на правах человека, на частной собственности и предприимчивости, на ответственности», назвав все это «бременем правого человека».

Кроме того, Егор Гайдар в своей книге «Дни поражений и побед» писал, что Стругацкие были для него намного больше, чем просто писателями, а их книги формировали для него мир, нормы поведения и цель в жизни. А в вопросах экономики и причинах инфляции он решил разобраться, прочитав завершаю часть «Обитаемого острова».

«Вскоре Гайдар, Ракитов и другие регрессоры начали объяснять, почему они являются таковыми. Они сказали во всеуслышание: «Мы руководимы неким Комитетом Галактической Безопасности, то есть инопланетян и являемся местными союзниками этих инопланетян, находящихся на совсем другом уровне прогресса, чем аборигены. И мы просто опекаем аборигенов, руководствуясь инструкциями Комитета Галактической Безопасности. Он очень продвинут, ему виднее, какие создавать инструкции, а мы у них на подхвате» », — продолжил эксперт.

По его словам, были статьи с такого рода содержанием сразу после расстрела здания Верховного Совета в 1993 году, в которых начало говориться, что поколению реформаторов повезло, у них есть братья Стругацкие, Комитет Галактической Безопасности, и все это начало говориться, что совершается в стране нечто совсем чудовищное. Потому что уму не постижимо было, как если бы в США разбомбили Белый дом или Конгресс и сказали при этом, что это и есть демократия.

«Поскольку чудовищность была избыточная, и нужно было на что-то сослаться, и начали ссылаться и на инопланетян, имея в виду Соединенные Штаты, никаких не инопланетян. Это была метафора», — продолжил Кургинян.

Подобного рода концепции использовали не только российские фантасты, но также Джонатан Свифт, Даниель Дефо и другие представители высоких кругов английской разведки. И речь тогда шла не о каких-то фантазмах, а о проработке моделей колонизации других стран. В постсоветской России речь шла именно о такой колонизации с одной лишь разницей. Колонизировали не варваров, а высокоразвитую цивилизацию, что является уникальным событием.