Анна Царькова, 30 августа 2022, 17:47 — REGNUM Европейский союз намерен противодействовать «пропаганде» внутри Российской Федерации. Методы борьбы с «пропагандой», как сообщает Bloomberg, предложили Германия и Франция. Указанные страны призвали продолжить изучать пути, которые позволят распространять в России «независимую информацию».
Уточняется, что речь идет о применении «технических мер против российской цензуры» (инструменты для обхода интернет-цензуры). Русскоязычным, проживающим за рубежом, предлагается предоставлять контент на русском языке, также предлагается финансировать русскоязычные курсы по медиаграмотности, которые на YouTube, в TikTok, Telegram и соцсети «ВКонтакте» могут продвигать блогеры.
Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что в ЕС уже не стесняются открыто говорить о том, чем занимались все время. Иные отметили, что Европе бы заняться своими проблемами, а не лезть в дела России.
«Да вы же мои хорошие… Какие же вы оптимисты неугасимые. Сейчас побежали за вашими евроценностями, волосы назад», — иронизирует Tatiana V.
«Ой, не смешите. Вы лучше подумайте о том, как будете справляться с народными бунтами зимой, когда рядовые европейцы выйдут на протесты», — призвал Виктор.
«Пока не умерло поколение, выжившее в 90-х, пусть мечтают», — добавил Станислав.
«Уже как бы открыто просто говорят о том, что делали, не таясь», — отреагировал Лёха Б.
«Ну всё как всегда, западные страны и их подлые методы», — отметила Катя.
«Занялись бы наши тем же самым», — прокомментировал Салават Г.
«Не получилось воевать в открытую, опять решили шатать внутри страны. Это для них привычная практика», — отметил Sky A.
«Чем больше таких инициатив из Европы, тем больше уверенность, что Россия поступает правильно», — комментирует Аристарх.
«А разве раньше этим они не занимались?» — задался вопросом Максим.
«А что? Ещё остались финансы после закупки газа? Значит, цена должна ещё подрасти», — с сарказмом призвала Татьяна М.
«Похоже, надо вводить санкции, это практически равносильно объявлению войны», — считает Сергей М.
«Наша правда всю их ложь разобьёт в пух и прах. Так было всегда и будет сейчас!» — отреагировал Олег С.
«Что же Россия покоя им не даёт? Проблем выше крыши, скоро вообще одной сплошной забастовкой вся Европа станет, а они о России думают…» — в недоумении Анастасия.
«А может, лучше российским блогерам пора начать доносить правду до народов ЕС?» — спросила Алина А.
«Когда же они уймутся?» — спросила Светлана Ч.
«Лучше бы о своем народе беспокоились бы. А то снесут ненароком», — пишет Ирина Ш.
«Вмешательство во внутренние дела? Нет, не слышали! И вообще, это другое! А вот если Россия аналогично отвечать начнет? А нас за что?!» — задался вопросом Сергей.
«Нужен мощный противовес. Тут не только подключать медийных личностей надо, но и каждый гражданин России с незамутненным разумом обязан сражаться на этом фронте заговоров. Вместе мы сила!» — написала Афелья.
«Своими проблемами бы занялись, просветители…» — добавила Наталья Б.
«Европа, займись уже собой! Тошнит уже от вас. И не надо нас учить жить! Вы для нас не авторитет!» — прокомментировала Оля.
«Походу, теперь не только англичанка гадит… У них теперь у всех диарея началась…» — с сарказмом отметила Светлана М.
«Маски сброшены, остались одни козлиные морды. Никакого доверия больше не будет этим европейским шакалам! Наоборот, чем больше они будут лезть в нашу жизнь, тем больше мы будем сплачиваться…» — отреагировала mimoza.
«Это мы уже проходили, не прокатит!» — подытожила Валентина К.