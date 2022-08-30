30 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили сообщение Bloomberg о том, что Европейский союз намерен противодействовать «пропаганде» внутри Российской Федерации. Соответствующие методы борьбы предложили Германия и Франция.

Анна Царькова, , 17:47 — REGNUM Европейский союз намерен противодействовать «пропаганде» внутри Российской Федерации. Методы борьбы с «пропагандой», как сообщает Bloomberg, предложили Германия и Франция. Указанные страны призвали продолжить изучать пути, которые позволят распространять в России «независимую информацию».

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что речь идет о применении «технических мер против российской цензуры» (инструменты для обхода интернет-цензуры). Русскоязычным, проживающим за рубежом, предлагается предоставлять контент на русском языке, также предлагается финансировать русскоязычные курсы по медиаграмотности, которые на YouTube, в TikTok, Telegram и соцсети «ВКонтакте» могут продвигать блогеры.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что в ЕС уже не стесняются открыто говорить о том, чем занимались все время. Иные отметили, что Европе бы заняться своими проблемами, а не лезть в дела России.

«Да вы же мои хорошие… Какие же вы оптимисты неугасимые. Сейчас побежали за вашими евроценностями, волосы назад», — иронизирует Tatiana V.

«Ой, не смешите. Вы лучше подумайте о том, как будете справляться с народными бунтами зимой, когда рядовые европейцы выйдут на протесты», — призвал Виктор.

«Пока не умерло поколение, выжившее в 90-х, пусть мечтают», — добавил Станислав.

«Уже как бы открыто просто говорят о том, что делали, не таясь», — отреагировал Лёха Б.

«Ну всё как всегда, западные страны и их подлые методы», — отметила Катя.

«Занялись бы наши тем же самым», — прокомментировал Салават Г.

«Не получилось воевать в открытую, опять решили шатать внутри страны. Это для них привычная практика», — отметил Sky A.

«Чем больше таких инициатив из Европы, тем больше уверенность, что Россия поступает правильно», — комментирует Аристарх.

Саммит G7. Брюссель. 2022 nato.int

«А разве раньше этим они не занимались?» — задался вопросом Максим.

«А что? Ещё остались финансы после закупки газа? Значит, цена должна ещё подрасти», — с сарказмом призвала Татьяна М.

«Похоже, надо вводить санкции, это практически равносильно объявлению войны», — считает Сергей М.

«Наша правда всю их ложь разобьёт в пух и прах. Так было всегда и будет сейчас!» — отреагировал Олег С.

«Что же Россия покоя им не даёт? Проблем выше крыши, скоро вообще одной сплошной забастовкой вся Европа станет, а они о России думают…» — в недоумении Анастасия.

«А может, лучше российским блогерам пора начать доносить правду до народов ЕС?» — спросила Алина А.

«Когда же они уймутся?» — спросила Светлана Ч.

«Лучше бы о своем народе беспокоились бы. А то снесут ненароком», — пишет Ирина Ш.

«Вмешательство во внутренние дела? Нет, не слышали! И вообще, это другое! А вот если Россия аналогично отвечать начнет? А нас за что?!» — задался вопросом Сергей.

«Нужен мощный противовес. Тут не только подключать медийных личностей надо, но и каждый гражданин России с незамутненным разумом обязан сражаться на этом фронте заговоров. Вместе мы сила!» — написала Афелья.

«Своими проблемами бы занялись, просветители…» — добавила Наталья Б.

«Европа, займись уже собой! Тошнит уже от вас. И не надо нас учить жить! Вы для нас не авторитет!» — прокомментировала Оля.

«Походу, теперь не только англичанка гадит… У них теперь у всех диарея началась…» — с сарказмом отметила Светлана М.

«Маски сброшены, остались одни козлиные морды. Никакого доверия больше не будет этим европейским шакалам! Наоборот, чем больше они будут лезть в нашу жизнь, тем больше мы будем сплачиваться…» — отреагировала mimoza.

«Это мы уже проходили, не прокатит!» — подытожила Валентина К.