Татарстан, 30 августа, 2022, 16:11 — ИА Регнум. В Лениногорском районе Татарии днем 30 августа произошел травяной пожар. В региональном управлении ГУ МЧС России информацию об инциденте подтвердили.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

В 12:01 поступило сообщение, что в Лениногорском районе горит стерня, передает «Татар-информ» со ссылкой на ведомство. К моменту прибытия пожарных расчетов площадь возгорания составила 500 кв. метров.

На ликвидацию пожара потребовалось около получаса. Пострадавших нет. Лесному массиву и населенным пунктам ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии из-за высокой пожароопасности с 29 августа запретили пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

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