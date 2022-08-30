Цхинвал, 30 августа, 2022, 15:35 — ИА Регнум. В Южной Осетии 130 человек числятся пропавшими без вести в результате агрессии со стороны Грузии за период с 90-х годов. Об этом 30 августа заявил на брифинге в Цхинвале уполномоченный по правам человека при президенте РЮО Инал Тасоев по случаю Международного дня пропавших без вести.

jalpeyrie Во время войны в Южной Осетии

Он рассказал, что с 2010 года работает координационный механизм, в котором председательствует Международный комитет Красного Креста, а также в него входят Россия, Юная Осетия и Грузия.

«Были собраны ДНК-анализы, прижизненные, посмертные данные пропавших без вести. Проблема заключается в недостатке информации о возможных местах захоронения. Если говорить о пропавших без вести в 2008 году, у нас есть много свидетельских показаний, видео-доказательств, что эти граждане находились в руках грузинских правоохранительных органов», — сказал Тасоев.

Омбудсмен отметил, что грузинские власти не идут на сотрудничество, чтобы найти информацию о пропавших. В 2008 году пропавшими без вести были зарегистрированы восемь человек, из которых нашли останки двоих.