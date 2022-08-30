Москва, , 15:35 — REGNUM Центральный банк России с 31 августа выпустит в обращение драгоценную памятную монету «100-летие образования Чеченской Республики», сообщается 30 августа на сайте регулятора.

Чечня. Грозный

На монете изображён герб и флаг Чечни на фоне карты республики и центра ее столицы — города Грозного.

Памятная серебряная монета номиналом 3 рубля выйдет тиражом 3 тысячи штук. Монета обязательна к приему во всех видах платежей в РФ без всяких ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ в честь Дня шахтёра выпустил в обращение памятную монету «Работник добывающей промышленности».

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