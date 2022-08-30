Гавана, 30 августа, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Группа, состоящая из по меньшей мере шести человек, участвовавшая в незаконном выезде в США через провинцию Исабела-де-Сагуа в центральной части Кубы, до сих пор числится пропавшей без вести. Об этом объявили местные власти.

Куба

В официальном сообщении министерства внутренних дел Кубы сообщается, что 28 августа по номеру 107 (морской номер экстренной помощи) поступил звонок с просьбой о помощи от одного из членов экипажа лодки, которой угрожало крушение в море.

Министерство указало, что в рамках борьбы с нелегальной иммиграцией и принципа сохранения человеческих жизней оно создало рабочую группу для проведения поисково-спасательных работ.

Отмечается, что наземное подразделение пограничных войск было немедленно отправлено на поиски примерного места пропажи в муниципалитете Сагуа-ла-Гранде, расположенного примерно в 52 километрах от города. Поиски были прерваны в вечером 29 августа по местному времени из-за плохих метеоусловий. Наутро поиски были активизированы, к ним были привлечены пять катеров береговой охраны и рыболовецкие войска, а также вертолет Революционных вооруженных сил.

Как сообщается, родственники возможных жертв были должным образом проинформированы о проведенных на данный момент поисковых мероприятиях. Сообщения были также направлены в Береговую охрану США и Королевские силы обороны Багамских островов.