Москва, , 15:34 — REGNUM Трудовой рынок России пока достойно справляется со всеми неприятностями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 августа заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии Роста» Дмитрий Порочкин.

Бен Шан. Безработица

«По данным статистики, сейчас в России действительно наблюдаются рекордно низкие показатели по безработице — 3,9%. Ухудшения ситуации ждут с весны, но пока ситуация более чем стабильная, а ее ухудшение постепенно откладывается — сейчас ее ожидают только к концу года, — сказал Порочкин. — Уход крупных компаний с российского рынка может привести к всплеску безработицы. Пока компании, испытывающие трудности, либо перепродавали свои активы и оставляли персонал, либо всячески растягивали свой уход и массово никого не сокращали, а временно отправляли в простой либо в отпуска или переводили сотрудников на частичную занятость».

При этом он подчеркнул, что уход некоторых компаний однозначно приведет к импортозамещению, к созданию новых производств и рабочих мест внутри страны.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в РФ в подборе персонала может появиться новый тренд — компании начнут более активно нанимать сотрудников старше 40 лет.