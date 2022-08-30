Бухарест, 30 августа, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Правительство Румынии рассматривает возможность выделения дополнительных средств на развитие и модернизацию метрополитена столицы страны Бухареста. Об этом 30 августа сообщает румынская информационная служба News. ro.

Pixabay.com В метро

По некоторым данным, представители в кабинете министров страны были вынуждены констатировать, что система бухарестского метро переживает «глубокий структурный кризис».

«Прошлый финансовый год завершился для обслуживающей компании Metrorex долгами в $41 млн, — заявил министр транспорта Румынии Сорин Гриндяну. — Сегодня метро в Бухаресте стало одним из самых ненадежных средств передвижения по столице. Необходимо положить конец такой практике и восстановить доброе имя «подземки».

При этом Гриндяну не уточнил механизмов возобновления нормальной работы структуры.

Напомним, метрополитен Бухареста является крупнейшей в Восточной Европе сетью железнодорожных подземных транспортных коммуникаций. Ежегодно бухарестское метро перевозит до 180 млн пассажиров.