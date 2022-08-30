Оренбург, , 15:33 — REGNUM В Оренбурге суд обязал мэрию и муниципальное управление строительства и дорожного хозяйства обеспечить безопасность людей при эксплуатации объекта культурного наследия «Спуск к реке Урал». Чиновники должны организовать и выполнить работы по приведению лестничного марша в соответствие со строительными нормами и требованиями безопасности. Об этом сообщили 30 августа в областной прокуратуре.

Дефект на спуске к Уралу после очередного ремонта ©

С иском в суд против городских чиновников обратилась прокуратура. Ведомство провело проверку, по результатам которой установлено, что разрешения на выполнение ремонта исторического спуска к реке выдавались в отсутствие документов, обосновывающих законность проведения работ. В частности, не было представлено рабочей документации по реставрации объекта, сведений о лице, на кого возложен технический надзор на объекте. Рабочая документация для варианта облицовки ступеней гранитом и замены балясин на гранитные не разрабатывалась. Прокуратура сделала вывод, что законных оснований для выдачи разрешения на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия не имелось.

Новый материал негативно отразился на состоянии спуска к Уралу. Эксперт заявил, что из-за применения мансуровского гранита произошло утяжеление конструкций объекта, оказывающее влияние на общую безопасную эксплуатацию спуска.

Стоит отметить, в настоящее время в суде находится уголовное дело по обвинению должностного лица, подписавшего и выдавшего разрешения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, реставрация лестничного марша к Уралу началась в 2017 году. Из-за выявляемых дефектов ремонт пришлось неоднократно переделывать. Ремонт объекта культурного наследия, который является визиткой Оренбурга, вызвал у горожан резкую критику.

Примечательно, что спуску хотели вернуть облик сталинского времени и демонтировали гранитные плиты. Однако лестница начала разрушаться. В результате вернулись к варианту с гранитными ступенями. Для ступеней, балясин и поручней использовали мансуровский гранит.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбурге подрядчик должен до мая привести набережную Урала в порядок