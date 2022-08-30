Кемерово, , 15:33 — REGNUM Новокузнецк попал на вторую строчку рейтинга городов, участвующих в акции «Выбираю чистый воздух». Об этом сообщил мэр муниципалитета Сергей Кузнецов.

Экология Иван Шилов © ИА REGNUM

«Горжусь. Вчера вечером опубликован обновлённый рейтинг всероссийской акции. Наш город удерживает вторую строчку в российской акции, — написал он в своём телеграм-канале. — Благодарю каждого, кто ведёт здоровый образ жизни и присылает в нашу совместную копилку пешие активности, треки с велосипедных прогулок и беговых тренировок! Только вместе мы можем победить. Впереди — самые важные три недели».

Отметим, что всероссийская акция «Выбираю чистый воздух» стартовала 1 июня 2022 года и продлится по 22 сентября 2022 года. Она направлена на снижение выбросов от использования личного автотранспорта с традиционными видами топлива. Жителям регионов предлагается использовать альтернативные способы передвижения по городу на открытом воздухе (ходьба, бег, велосипед, самокат, ролики, скейтборд) и фиксировать пройденные километры в социальных сетях с хештегом #выбираючистыйвоздух. На сайте акции установлен счётчик пройденных километров. По итогам акции будут объявлены города-лидеры.