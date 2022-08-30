Кемерово, 30 августа, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Расчёты комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) «Орлан-10» Центрального военного округа (ЦВО) на тренировках в Сибири и в Таджикистане отработали обнаружение военных целей условного противника с последующим наведением и корректировкой огня ствольной артиллерии. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.

Андрей Русов Беспилотник «Орлан-10»

На полигоне Юргинский в Кемеровской области тренировались расчёты «Орланов» мотострелкового соединения общевойскового объединения ЦВО. Действуя на максимальной дальности, они обнаружили перемещение колонны военной техники «противника» и оперативно передали данные артиллерийским подразделениям «для принятия решения о поражении целей».

На высокогорном полигоне Ляур в Таджикистане лётную подготовку в условиях горной местности отработали расчёты подразделения БПЛА 201-й российской военной базы. В том числе — запуск «Орланов» с ограниченной площадки, ведение воздушной разведки и обнаружение целей «в условиях ограниченной видимости горных хребтов и ущелий». На пункт управления с БПЛА в режиме реального времени поступала фото- и видеоинформация, для обнаружения скрытого перемещения «противника» применялась тепловизионная камера.

пресс-служба ЦВО «Военнослужащие провели разведку замаскированных командных пунктов условного противника, контроль выдвижения и развёртывания подразделений соединения при выполнении ими учебно-боевых задач».

Также было отработано взаимодействия расчётов БПЛА с артиллерийскими подразделениями для корректирования огня.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате срабатывания системы ПВО над Севастополем сбит беспилотный летательный аппарат.