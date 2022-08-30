Брянск, 30 августа, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Брянск и Брянка (ЛНР) подписали соглашение о сотрудничестве, сообщил 30 августа в телеграм-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. Подписи под соглашение поставили глава Брянска Марина Дбар и глава Брянки Евгений Морозов.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Брянск

Брянский губернатор отметил, что российский регион и луганскую Брянку связывают крепкие и дружеские отношения. Ранее аналогичное соглашение с Брянкой заключила администрация брянской области. В его рамках ведутся работы по восстановлению коммунальной инфраструктуры, ремонту учреждений здравоохранения и образования, благоустройству территорий.

«Теперь соглашение о сотрудничестве подписано между городами — Брянском и Брянкой!», — написал Богомаз, назвав документ новым шагом на пути укрепления связей и дружбы братских народов.

«Вместе мы были испокон веков, наши отцы и деды освобождали мир от фашизма, восстанавливали страну в послевоенное время. И сегодня наша общая задача — сберечь эту память, не дать забыть ратные и трудовые подвиги и передать это будущим поколениям. И вместе мы справимся с любыми трудностями. Сегодня у нас есть возможности укреплять всесторонние отношения, делиться опытом в сфере экономики, науки, техники и культуры. Вместе мы сможем все! Начало положено, а значит, впереди еще больше того, что поможет терпеливым и трудолюбивым жителям Брянки вернуться к мирной жизни, жить, трудиться и любить свою Родину!», — написал Богомаз.

Как сообщало ИА REGNUM, Брянская область и луганская Брянка заключили соглашение о сотрудничестве в июне 2022 года. В мае российский регион взял шефство над этим городом.