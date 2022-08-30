Брянск и луганская Брянка подписали соглашение о сотрудничестве
Брянск, 30 августа, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Брянск и Брянка (ЛНР) подписали соглашение о сотрудничестве, сообщил 30 августа в телеграм-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. Подписи под соглашение поставили глава Брянска Марина Дбар и глава Брянки Евгений Морозов.
Брянский губернатор отметил, что российский регион и луганскую Брянку связывают крепкие и дружеские отношения. Ранее аналогичное соглашение с Брянкой заключила администрация брянской области. В его рамках ведутся работы по восстановлению коммунальной инфраструктуры, ремонту учреждений здравоохранения и образования, благоустройству территорий.
Как сообщало ИА REGNUM, Брянская область и луганская Брянка заключили соглашение о сотрудничестве в июне 2022 года. В мае российский регион взял шефство над этим городом.