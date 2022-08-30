Лондон, 30 августа, 2022, 15:27 — ИА Регнум. По данным нового опроса, чуть менее половины американцев в той или иной степени допускают вероятность гражданской войны в США в ближайшие 10 лет, а среди тех, кто считает себя «убежденными республиканцами», таких людей уже больше 50%. Об этом 30 августа сообщает газета The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM США

В ходе опроса, проведенного совместно исследовательской компанией YouGov и журналом The Economist, 65% всех респондентов заявили, что с начала 2021 года уровень политического насилия вырос. Чуть меньше — 62% — считают, что политическое насилие будет расти в ближайшие несколько лет.

Участников опроса также спросили: «Забегая вперед на ближайшие 10 лет, как вы думаете, насколько вероятно, что в этой стране [США] начнется гражданская война?».

Среди всех граждан США 43% ответили, что гражданская война в определенной степени вероятна. Среди убежденных демократов и независимых их число составило 40%. А среди убежденных республиканцев 54% допустили вероятность гражданской войны.

Большинство экспертов считают, что полномасштабный вооруженный конфликт, подобный американской гражданской войне 1861–1865 годов, остается маловероятным.

Но многие опасаются усиления политического раскола и открытого политического насилия, особенно по мере усиления политиков-республиканцев, поддерживающих заявления бывшего президента США Дональда Трампа о фальсификации выборов.

В пример обострения политической обстановки The Guardian приводит инцидент, когда вечером 28 августа сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм предсказал «беспорядки на улицах», если Трампу предъявят обвинения в связи с тем, что после ухода из Белого дома он хранил у себя секретные документы, обнаруженные ФБР ранее в августе.

29 августа бывшая исполняющая обязанности заместителя генерального прокурора Мэри Маккорд заявила CNN, что это «невероятно безответственно для избранного должностного лица высказывать завуалированные угрозы насилия».

Специалист по гражданским конфликтам в Фонде Карнеги за международный мир Рэйчел Клайнфелд заявила The Guardian, что в «странах с демократией и такими сильными правительствами, как в Америке», не может начаться гражданская война, «но если наши институты ослабеют, всё может пойти по-другому».