Вашингтон, 30 августа, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Делегация Соединенных Штатов во главе с губернатором Аризоны Дагом Дьюси прибудет 30 августа на Тайвань с двухдневным визитом, сообщает Центральное новостное агентство острова со ссылкой на заявление МИД Тайваня.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Отмечается, что в ходе визита Дьюси встретится с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, министром иностранных дел Джозефом У, а также с представителями полупроводниковой промышленности Тайваня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американские военные корабли продолжат заходить в Тайваньский пролив.

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