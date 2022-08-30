Москва, , 15:26 — REGNUM Меры поддержки импортозамещения, особенно технологически сложной продукции, доступ к которой оказался существенно ограничен из-за западных санкций и отказа многих мировых лидеров рынка от работы на российском рынке, безусловно, нужны, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Груз Иван Шилов © ИА REGNUM

«Предлагаемые меры могут улучшить экономику инвестиционных проектов, снизить сроки их окупаемости. В то же время сами возможности производства высокотехнологичной продукции могут быть под вопросом в условиях запрета со стороны наиболее развитых стран поставок в Россию основных компонент и технологий, причем этот запрет фактически распространяется и на их реэкспорт через третьи страны.

Стоит отметить, что опыт подобных мер поддержки высокотехнологичных производств у России уже был — в частности, программа господдержки технопарков. И ее результаты Счетная палата в прошлом году оценила неоднозначно.

Как говорилось в отчете СП РФ, «начиная с 2007 года, расходы Минпромторга, Минэкономразвития и Минцифры составили порядка 41,7 млрд руб. В целом, поддержка оказана более 100 паркам и технопаркам, расположенным в 48 регионах».

Однако «проблемы в регулировании и серьезные недостатки системы мониторинга и контроля не позволяют в полной мере оценить работу такого инструмента развития промышленности как индустриальные парки и технопарки».

»…господдержка парков и технопарков осуществляется без подтверждения их соответствия установленным правительством требованиям. Проверка также показала, что средства господдержки в отдельных случаях использовались с нарушениями и недостатками».

Представляется, что этот опыт, безусловно, должен быть учтен при планировании новых мер поддержки во избежание повторения прежних недостатков», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минпромторг РФ предлагает меры поддержки промышленных кластеров, которые будут заниматься импортозамещением технологически сложной продукции.

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