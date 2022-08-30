Москва, 30 августа, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Меры поддержки импортозамещения, особенно технологически сложной продукции, доступ к которой оказался существенно ограничен из-за западных санкций и отказа многих мировых лидеров рынка от работы на российском рынке, безусловно, нужны, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Иван Шилов ИА REGNUM Груз

«Предлагаемые меры могут улучшить экономику инвестиционных проектов, снизить сроки их окупаемости. В то же время сами возможности производства высокотехнологичной продукции могут быть под вопросом в условиях запрета со стороны наиболее развитых стран поставок в Россию основных компонент и технологий, причем этот запрет фактически распространяется и на их реэкспорт через третьи страны.

Стоит отметить, что опыт подобных мер поддержки высокотехнологичных производств у России уже был — в частности, программа господдержки технопарков. И ее результаты Счетная палата в прошлом году оценила неоднозначно.

Как говорилось в отчете СП РФ, «начиная с 2007 года, расходы Минпромторга, Минэкономразвития и Минцифры составили порядка 41,7 млрд руб. В целом, поддержка оказана более 100 паркам и технопаркам, расположенным в 48 регионах».

Однако «проблемы в регулировании и серьезные недостатки системы мониторинга и контроля не позволяют в полной мере оценить работу такого инструмента развития промышленности как индустриальные парки и технопарки».

»…господдержка парков и технопарков осуществляется без подтверждения их соответствия установленным правительством требованиям. Проверка также показала, что средства господдержки в отдельных случаях использовались с нарушениями и недостатками».

Представляется, что этот опыт, безусловно, должен быть учтен при планировании новых мер поддержки во избежание повторения прежних недостатков», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минпромторг РФ предлагает меры поддержки промышленных кластеров, которые будут заниматься импортозамещением технологически сложной продукции.

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