Ереван, , 15:25 — REGNUM Родные погибших в торговом центре «Сурмалу» в Ереване получат по 3 млн драмов (около 450 тыс. рублей) за каждого погибшего. Об этом говорится в проекте решения Министерства труда и социальных вопросов Армении, обнародованного для общественного обсуждения на сайте e-draft. am.

Здание правительства Армении Rita Willaert

В документе также предусмотрена материальная помощь пострадавшим. Те, кто лечился в больнице, в случае принятия решения, смогут претендовать на сумму до 300 тыс. драмов (до 45 тыс. рублей).

Отмечается, заявления о компенсации нужно будет подавать до 1 декабря 2022 года. Принять проект решения планируется после 14 сентября.

Стоит отметить, что 30 августа сотрудники МЧС Армении прекратили работы на развалинах «Сурмалу». Один человек так и остался пропавшим без вести.

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