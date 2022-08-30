Москва, , 15:24 — REGNUM События 2022 года с блокировкой и незаконной конфискацией российских активов сработали на повышение фундаментальной ценности криптовалют. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 августа заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

Криптовалюта

«Как и ожидалось ранее, стоимость биткоина продолжила снижаться. Тому виной рост стоимости доллара (DXY) из-за сжатия долларовой денежной массы. В такие периоды все классы активов, рыночная стоимость которых формируется на свободном рынке, например биткоин, золото, акции, облигации и прочие — но не российский рубль, так как это не свободный рынок, — падают в цене по отношению к доллару, — сказал Дорофеев. — По итогам 2022 года ожидается прохождение основной волны снижения цен на криптовалюты, которое будет связано с (предположительно) завершающей фазой ужесточения монетарной политики ФРС. Мы ожидаем, что цена биткоина снизится до 10-13 тыс. долларов США».

При этом он подчеркнул, что к настоящему моменту криптовалюты стали признанным на мировом уровне классом активов.

«Сегодня они играют большую роль в мировой экономике как мировые деньги и средство для международных расчетов, обращающееся вне политики и геополитики. А события 2022 года с блокировкой и незаконной конфискацией российских активов обеспечили прирост фундаментальной ценности криптовалют, — сказал Дорофеев. — В периоды оттока ликвидности с рынков наиболее надежными являются именно криптовалюты, а не стейблкоины. Мы ожидаем, что интерес инвесторов к криптовалютам вернется во второй половине 2023 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, актуальность криптовалют повысилась в ходе беспрецедентных санкций, введенных против России.

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