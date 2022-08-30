Москва, 30 августа 2022, 15:24 — REGNUM События 2022 года с блокировкой и незаконной конфискацией российских активов сработали на повышение фундаментальной ценности криптовалют. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 августа заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.
«Как и ожидалось ранее, стоимость биткоина продолжила снижаться. Тому виной рост стоимости доллара (DXY) из-за сжатия долларовой денежной массы. В такие периоды все классы активов, рыночная стоимость которых формируется на свободном рынке, например биткоин, золото, акции, облигации и прочие — но не российский рубль, так как это не свободный рынок, — падают в цене по отношению к доллару, — сказал Дорофеев. — По итогам 2022 года ожидается прохождение основной волны снижения цен на криптовалюты, которое будет связано с (предположительно) завершающей фазой ужесточения монетарной политики ФРС. Мы ожидаем, что цена биткоина снизится до 10-13 тыс. долларов США».
При этом он подчеркнул, что к настоящему моменту криптовалюты стали признанным на мировом уровне классом активов.
«Сегодня они играют большую роль в мировой экономике как мировые деньги и средство для международных расчетов, обращающееся вне политики и геополитики. А события 2022 года с блокировкой и незаконной конфискацией российских активов обеспечили прирост фундаментальной ценности криптовалют, — сказал Дорофеев. — В периоды оттока ликвидности с рынков наиболее надежными являются именно криптовалюты, а не стейблкоины. Мы ожидаем, что интерес инвесторов к криптовалютам вернется во второй половине 2023 года».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, актуальность криптовалют повысилась в ходе беспрецедентных санкций, введенных против России.
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