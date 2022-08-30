Москва, 30 августа, 2022, 15:22 — ИА Регнум. За словами первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова о том, что в России спад потребления в 2022 году составит 4,2%, а в 2023 году потребление вырастет на 2,5-3%, скорее всего, нет ничего — ни расчета, ни оснований, ни фундамента для роста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 августа заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко.

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«Я, конечно же, не разделяю оптимизма Белоусова, — сказал Головченко. — Скорее это всего лишь словесные интервенции, за которыми нет ничего — ни расчёта, ни оснований, ни фундамента для роста. И почему рост в 2023 году на 3%, а не на 2% или на 5%? Уверен, что 2023 год должен быть более тяжёлым для экономики России, чем этот. В 2022 у России и запасы импорта есть, и запасы технологий, а вот в 2023 году, судя по скорости исхода иностранных компаний и технологий, запасы закончатся, а свое ещё не успеем создать. И вот тогда будет нам и экономике очень тяжело. Так что пик спада потребления будет в 2023–2024 году».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Белоусова, в 2022 году в России ожидается инфляция в 12-13%.