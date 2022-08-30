Самара, , 15:26 — REGNUM В Самарской области строится порядка двухсот коммерческих и промышленных объектов с общим ожидаемым объемом инвестиций более 1,3 триллиона рублей. Об этом 30 августа сообщил первый вице-губернатор — председатель правительства региона Виктор Кудряшов на совещании в правительстве региона.

Строительство новой дороги Https://bga32.ru/

«На территории Самарской области строится значительное количество объектов, в которые вкладываются инвестиции. В настоящее время в работе около двухсот объектов, промышленных и коммерческих, с общим ожидаемым объемом инвестиций более 1,3 триллиона рублей. Реализация этих проектов зачастую требует развития дорожной инфраструктуры», — приводит пресс-служба его слова.

Он также сообщил, что руководство региона уделяет этому вопросу большое внимание. В регионе определен перечень дополнительных объектов, где необходимо решить транспортные проблемы, пояснил Кудряшов.

Сообщается, что в Тольятти завершен ремонт транспортной развязки на пересечении Поволжского шоссе и Обводного шоссе. В состав этой развязки входят шесть съездов общей протяженностью 26 км. На эти цели было направлено 48,8 млн рублей.

Отмечается, что в регионе завершили подготовку проектной документации по строительству заезда на территорию индустриального парка «Преображенка» с улицы Промышленной. Администрация Тольятти сейчас проектирует четырехполосную автодорогу по улице Фермерская от пересечения с улицей Полевой в селе Подстепки до пересечения с Южным шоссе и улицей Цеховой в Тольятти. Проектом предусмотрена организация одноуровневой развязки около технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина».

Сообщается, что в Самаре планируют реконструировать подъездные пути улицы Южная — от 2-го Южного проезда до Красноглинского шоссе в рамках создания индустриального парка «Электрощит».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Самарская область получит 19,5 млрд рублей на возведение моста через Волгу.