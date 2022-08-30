Москва, , 15:21 — REGNUM Финансовым властям США для нормализации цен потребуется больше времени, чем обычно, поскольку они слишком долго раскачивались и затянули с мерами по борьбе с инфляцией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 августа заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

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«Основываясь на рыночных данных срочного рынка биржи CME, мы ожидаем, что ФРС США поднимет процентную ставку до диапазона 3,75%-4% годовых на декабрьском заседании в 2022 году. Судя по ожиданиям рынка, это приведет к критически высокой стоимости капитала и с очень высокой вероятностью приведет к рецессии американской экономики в 2023–2024 годы. Для нормализации цен потребуется больше времени, чем обычно, поскольку монетарные власти слишком долго раскачивались и затянули с мерами по борьбе с инфляцией, — сказал Дорофеев. — Задержка от ФРС с учетом прочих факторов привела к исторической катастрофе и рекордному росту цен, который сегодня ощущают все без исключения».

Теперь же, как пояснил Дорофеев, руководствуясь историческим опытом борьбы с инфляцией в 1970-1980-х годах прошлого века, монетарные власти США делают оговорку, что не будут спешить с разворотом цикла превышения процентной ставки до тех пор, пока не получат реальные подтверждения того, что инфляция действительно замедляется, по данным макроэкономических показателей.

«Уровень инфляции цен в конце концов получится стабилизировать, но вопрос в том, сколько на это потребуется времени, — уточнил экономист. — ФРС, как ЕЦБ и Банк России, своими инструментами может воздействовать только на инфляцию спроса. Поднимая ставку, ФРС приносит в жертву экономический рост в пользу замедления темпов роста цен».

При этом он подчеркнул, что США вполне могли существовать и при более высокой инфляции.

«Важно, чтобы при этом она не ускорялась, — сказал Дорофеев. — Надо иметь в виду, что во второй половине текущего года стартует программа сокращения баланса ФРС, представляющая собой погашение истекающих облигаций и распродажу действующих облигаций с баланса в рынок. Это может привести к росту долгосрочных процентных ставок и стоимости заимствований для бюджета правительства США».

Дорофеев полагает, что главным негативным последствием повышения ставки будет удорожание обслуживания самого большого в абсолютном выражении государственного долга в мировой экономике.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что политика Федерального резерва США ужесточается, и всё может кончиться либо серьезным спадом, либо вообще стагфляцией.

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