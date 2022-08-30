Санкт-Петербург, 30 августа, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Разработчики запустили новое мобильное приложение «Блокада. Имена», которое расскажет о погибших в блокаду ленинградцах. Корреспондент ИА REGNUM изучил функционал приложения.

Мобильное приложение «Блокада. Имена» Карта Санкт-Петербурга с иконками погибших в блокаду Ленинграда. Скриншот приложения «Блокада. Имена»

На карте расположены иконки с информацией о фамилии, имени, отчестве, годах жизни людей, сведения о которых содержатся в блокадной «Книге памяти». Если кликнуть на иконку, можно узнать место захоронения человека.

«Мобильное приложение «Блокада. Имена» визуализирует на карте современного Петербурга адреса погибших в блокаду ленинградцев с указанием их имен и биографических данных. Списки погибших отображаются в виде иконок на карте, и соседние адреса домов группируются в одну иконку в зависимости от выбранного масштаба», — сообщают на сайте leningrad1941.ru.

Также благодаря поиску можно найти информацию о родственниках. Помимо этого любой желающий сможет принять участие в формировании карты и добавить сведения о своих родственниках-блокадниках или о тех, кто погиб в военное время.

Судя по данным карты, большая часть блокадников проживала в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах. А, например, в Кронштадте пока насчитывается 322 иконки с указанием информации о живших в блокаду.