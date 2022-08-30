Москва, 30 августа, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Для ряда отраслей российской экономики наиболее оптимальным выглядит такой курс рубля, который был бы ниже нынешнего на 15-20%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 августа заявил старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения факультета «Школа политических исследований» института общественных наук РАНХиГС Роман Файншмидт.

ИА REGNUM Доллар

«На данный момент можно увидеть, что доллар значительно укрепляется к большинству валют мира и в особенности стран Восточной Азии. Так, например, в Южной Корее доллар уже пробил психологическую отметку в 1350 южнокорейских вон за доллар. В Китае эти тенденции сопровождаются снизившейся ключевой ставкой, что, как можно предположить, нужно для поддержки экспортных отраслей, задетых негативными явлениями политики нулевой толерантности к коронавирусу. Это, конечно, может увеличить объемы экспорта за счёт увеличения конкурентоспособности китайской продукции», — сказал Файншмидт.

Кроме того, он уточнил, что курс юаня по отношению к рублю может укрепляться.

«Импорт продукции из КНР должен расти (как результат замещения товаров ушедших с российского рынка компаний), что увеличит спрос на китайскую валюту. В целом более тесное взаимодействие с КНР может способствовать росту спроса. Кроме того, для ряда отраслей российской экономики более оптимальным смотрится курс рубля ниже текущего на 15–20%. На данный момент рубль слишком крепок, особенно для таких отраслей, как, например, металлургия», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Сафонов заявил, что ожидания подорожания юаня по отношению к рублю не имеют под собой никаких серьезных экономических оснований.