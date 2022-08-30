Архангельск, , 15:18 — REGNUM В этом году школы Архангельской области откроют пойдут 32 ребенка из Донбасса, из них трое — первоклассники. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

На уроке Цитата из м/ф «На задней парте». Реж. Валерий Угаров. 1978. СССР

«Мы с коллегами из правительства региона и администраций муниципальных образований области решили поддержать семьи школьников и собрать всех ребят в школу. Все, что нужно для получения «пятёрок», дети выбирали сами, конечно, с помощью родителей», — сообщил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, около 2,7 тыс. школьников из Донбасса сядут за парты в Ростовской области.