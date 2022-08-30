Москва, 30 августа, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Политика Федерального резерва США ужесточается, и всё может кончиться либо серьезным спадом, либо вообще стагфляцией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 августа заявил профессор департамента банковского дела и монетарного регулирования финансового факультета, директор научно-исследовательского центра денежно-кредитных отношений финансового университета при правительстве РФ Олег Луняков.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«ФРС намерена взять инфляцию под контроль. Поэтому ожидается, что в сентябре ставка по федеральным фондам будет поднята на 50 б. п. до 3%. И это еще не предел повышения ставки, — сказал Луняков. — К концу 2022 года ее медианное значение может достигнуть 3,4%. Политика ФРС ужесточается, монетарные власти осознанно ограничивают экономическую активность, чтобы добиться ценовой стабильности. В среднесрочной перспективе эти меры могут оказать негативное воздействие на рынок труда, что еще больше может усилить замедление темпов роста экономики».

Кроме этого, он призвал не забывать, что повышения ставки уже вызвали всплеск ставок по ипотечным кредитам.

«Напомню, что предыдущий финансовый кризис 2007–2008 годов начался с ипотечного кризиса в США. Поэтому, на мой взгляд, ФРС балансирует на грани. С одной стороны, властям нужна «лицеприятная» экономическая картина перед выборами в Конгресс, а, с другой — все может закончиться либо серьезным экономическим спадом, либо, того хуже, стагфляцией», — сказал Луняков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что до конца 2022 года ставка Федрезерва США может оказаться на уровне 3,25-3,5%.