Москва, 30 августа, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Велика вероятность, что по итогам 2022 года инфляция в ЕС даже в ранее благополучных странах окажется двузначной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 августа заявила доцент департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Наталия Ковалева.

Евросоюз

«В целях борьбы с инфляцией в распоряжении ЕЦБ имеются следующие меры — дальнейшее повышение ключевой ставки и выкуп облигационного долга стран Южной Европы — Италии, Испании, Португалии и Греции на доходы, полученные от погашения облигаций Германии, — сказала Ковалева. — Но у ЕЦБ нет возможности значительно повышать ставку, поскольку это может спровоцировать дефолт вышеупомянутых стран. Одновременно мы наблюдаем обесценение евро по отношению к доллару США. Смогут ли финансовые власти ЕС остановить рост инфляции? Наверное, нет. Экономические трудности в передовых экономиках ЕС, в первую очередь в Германии, приведут в итоге к запуску печатного станка ЕЦБ. Росту инфляции способствуют санкционные пакеты против России. Попытки стран Европы заместить российские нефть и газ уже привели к беспрецедентному росту цен на энергоносители, удорожанию сырья и продукции».

По ее словам, ситуация со стоимостью электроэнергии и энергоносителями, также отягчается и природной ситуацией — атомные и гидроэлектростанции не могут работать на полную мощность из-за пересыхания рек.

«Аномальная жара в Европе дополнительно увеличивает стоимость энергии для экономических субъектов и граждан, приводит к сокращению производства сельхозпродукции, — сказала Ковалева. – Велика вероятность, что по итогам 2022 года инфляция в ЕС даже в ранее благополучных странах будет иметь двузначное число. По данным, опубликованным ЕЦБ в августе, в отдельных европейских странах она уже превысила 20%. Максимальное значение в Эстонии — 23,2%».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, почему финансовые инструменты, к которым могли бы прибегнуть в ЕЦБ для борьбы с инфляцией, окажутся неэффективными.