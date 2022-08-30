Москва, , 15:14 — REGNUM Сейчас Россия не публикует статистику по экспорту и импорту товаров, а по данным американской статистики, в июне товарооборот сократился в четыре раза от среднемесячного уровня 2021 года, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Грузовые контейнеры (сс) distel2610

«В прошлом году товарооборот России и США составлял около $34 млрд. Поставки российских товаров в США упали до минимума за 18 лет.

Весьма вероятно, что не все американские компании приняли решение о прекращении работы на российском рынке вполне добровольно — помимо прямых санкционных запретов, принимались во внимание репутационные факторы и влияние общественного мнения в США и в других странах, существенно более значимых для их бизнеса, чем Россия.

Но еще одна немаловажная причина ухода — проблемы с логистикой и международными платежами, и она как раз решаема при перенастройке путей доставки товаров и переход на расчеты через банки Турции, ОАЭ и других нейтральных стран.

Из публикации турецкой газеты непонятно, насколько распространены попытки наладить механизмы «тайной» торговли с Россией через посредников, но можно предположить, что в какой-то мере в примерно 50%-ном увеличении объема торговли Турции с Россией присутствует и «параллельный» импорт и экспорт с западными компаниями.

Как всегда, от таких «схем» больше всего зарабатывают посредники, в то время как логистические затраты для конечных потребителей растут, но для России это позволило бы сохранить доступ к привычным товарам, а для американских компаний – смягчить эффект от потери российского рынка.

Вместе с тем, возможности «тайной» торговли американских компаний с Россией существенно ограничены. Во-первых, в отношении продукции, прямо запрещенной санкциями или сотрудничества с лицами, находящимися под санкциями, риски слишком высоки.

Недавно минфин США официально предупредил Союз промышленников и предпринимателей Турции (TUSIAD) о рисках вторичных санкций для турецких компаний за возможное сотрудничество с физическими и юридическими лицами из России, находящимися под американскими рестрикциями. Для американских компаний последствия должны быть еще хуже.

Кроме того, если после объявления о добровольном уходе иностранных компаний из России станет известно о фактах тайного сотрудничества, негативные репутационные последствия для бизнеса могут перевесить экономические выгоды», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным турецкой газеты Yeni Safak, некоторые из американских компаний, покинувших российский рынок после 24 февраля, проявляют интерес к торговле с Россией через турецких посредников.

Читайте также: Yeni Safak: компании из США хотят тайно торговать с Россией через Турцию