Кишинёв, 30 августа, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) Молдавии выявила партию яиц, заражённых сальмонеллой. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба ANSA.

jackmac34 Яйца

Сообщается, что забракованная партия принадлежит ООО Raiplai Avicola из села Табань в Бричанском районе. Жителей Молдавии просят не употреблять яйца данной компании со сроком годности до 13 сентября и до 24 сентября. На них стоит маркировка 3MD BR 004.

По данным ANSA, те, кто уже приобрёл данную продукцию, может вернуть её в магазин и получить обратно деньги. Опасную партию изымают из магазинов и складов.