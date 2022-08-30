Москва, , 15:08 — REGNUM В московских школах откроются три новых направления предпрофессиональной подготовки. Об этом в своём телеграм-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Школьники Светлана Иванова © ИА REGNUM

«Большое внимание — предпрофессиональному образованию. В новом учебном году значительно вырастет количество школ с инженерными, медицинскими, педагогическими, медиа- и ИТ-классами. Кроме того, открываем три новых направления предпрофессиональной подготовки: спортивные, космические и авиастроительные классы», — написал Собянин.

Он также заявил о старте пилотного проекта образовательных вертикалей: «С сентября начнут работу четыре из них: ИТ, естественно-научная и лингвистическая — для 7-9 классов, спортивная — для 5-9 классов».

Собянин также отметил, что ученики 1 и 5 классов переходят на обучение по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования.