Новая Каховка, Украина, 30 августа, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Киевские боевики вновь начали обстрел Новой Каховки в Херсонской области, сообщил 30 августа глава администрации района Владимир Леонтьев.

Цитата из видео «Новая Каховка ещё 12 07 2022» пользователя Alek Sandra Новая Каховка после нанесения удара ВСУ

«Да, обстреливают. Есть пострадавшие. Одного пожилого мужчину мы отвезли. Ракетами ударили по частному жилому сектору. Пожар, взрывы в домах», — сказал он ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в большей части Новой Каховки вернули электричество и водоснабжение после ночного удара ВСУ.

Читайте также: В Новой Каховке рассказали об обстановке в городе после обстрела ВСУ