Верхняя Пышма, Свердловская область, 30 августа, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Сегодня, 30 августа, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил государственные награды выдающимся уральцам. Церемония прошла в колонном зале Дома Севастьянова (Екатеринбург).

Фото предоставлено пресс-службой УГМК Владимир Колотушкин и Александр Суплаков

В числе награжденных орденом Александра Невского — директор АО «Уралэлектромедь» Владимир Колотушкин. Государственной наградой Владимир Сергеевич удостоен в соответствии с указом Президента РФ от 8 июля 2022 года — за достойный вклад в развитие металлургической и машиностроительной отраслей в экономике Свердловской области.

Под руководством Владимира Сергеевича реализовано более десятка значимых производственных проектов, которые позволили повысить эффективность работы АО «Уралэлектромедь».

Владимир Колотушкин является проводником политики социально ответственного бизнеса. Ежегодно в учебном центре предприятия проходят обучение более 6 тыс. работников. Особое внимание предприятие уделяет экологии, охране труда и промышленной безопасности, реализует социальные программы, осуществляет благотворительную деятельность. Согласно действующему на предприятии коллективному договору работникам предоставляются социальные гарантии и льготы сверх установленных законодательством РФ.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

В этот же день награду из рук губернатора получил директор по международным связям АО «Уралэлектромедь» Александр Суплаков. Он награжден знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени — за достойный вклад в развитие международных отношений. Трудовой стаж Александра Суплакова на предприятии — 32 года. За успехи в труде и достойный вклад в развитие АО «Уралэлектромедь» и металлургической отрасли Александр Александрович неоднократно поощрялся корпоративными и иными наградами. В 2019 году за большой вклад в развитие международных отношений в промышленной сфере награжден Почетной грамотой Президента Российской Федерации.