Вашингтон, 30 августа, 2022, 15:13 — ИА Регнум. ВСУ вряд ли обладают потенциалом, достаточным для достижения «значительных успехов» на южном направлении. Так считают в министерстве обороны США, пишет газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Российское Минобороны 30 августа проинформировало о попытке киевских сил наступать в Николаевской и Херсонской областях. Как сообщало ИА REGNUM, попытки были отбиты, войска киевского режима потеряли 560 военнослужащих, 26 танков и два штурмовика Су-25.

«Пентагон по-прежнему с осторожностью относится к тому, достаточен ли нынешний военный потенциал [киевского режима] для достижения значительных успехов», — отмечает американское издание, ссылаясь на чиновника из министерства обороны.

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