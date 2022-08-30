Вологда, 30 августа, 2022, 15:04 — ИА Регнум. В Вологодской области в первом полугодии родились 4595 детей, а умерли 8800 человек. Естественная убыль населения составила 4205 человек, сообщает Вологдастат.

Падение

За указанный период в область прибыли 9205 человек, а выбыли 10 055 человек, таким образом миграционная убыль составила 850 человек.

Лидерами по убыли населения стали Сокольский, Великоустюгский и Череповецкий районы.

Как сообщало ИА REGNUM, естественная убыль населения России замедлилась в I полугодии 2022 года.