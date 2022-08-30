Ереван, , 15:03 — REGNUM Баку продолжает игнорировать решение Европейского суда по правам человека, касающееся мер предоставления информации об армянских военнопленных, а также решение Международного суда ООН, обязавшего Азербайджан прекратить дискриминацию в отношении армян. Об этом говорится в заявлении МИД Армении, обнародованном 30 августа.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

Заявление было приурочено к Международному дню жертв насильственных исчезновений.

«Азербайджан продолжает удерживать в качестве заложников армянских военнопленных, в том числе гражданских лиц, а судьбы сотен пропавших без вести и насильственно исчезнувших в результате первой и 44-дневной карабахских войн остаются неизвестными», — говорится сообщении.

В МИД Армении отметили, что отказ азербайджанской стороны от сотрудничества не позволяет определить точное число пропавших без вести, а также получить какую-либо информацию о них.

Стоит отметить, ранее защитник прав человека Армении Кристине Григорян, сославшись на данные Международного комитета Красного Креста, сообщила, что 303 человека из Армении числятся пропавшими без вести после войны в Нагорном Карабахе в 2020 году. При этом Баку утверждает, что на территории Азербайджана не осталось армянских военнопленных. Военнослужащие, которых там держат, считаются преступниками и осуждены на длительные сроки.