Москва, 30 августа, 2022, 15:03 — ИА Регнум. С заявлениями о переговорах мэр Одессы Геннадий Труханов, как и многие киевские и европейские политики, опоздал как минимум лет на восемь. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 августа, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

Напомним, что мэр Одессы в интервью газете Corriere della Sera призвал Киев вести переговоры с Россией, так как «на кону жизни миллионов людей». Он добавил, что хотел бы, чтобы б. УССР вернулась к границам 1991 года.

«Напомню: именно тогда началась агрессия киевского режима против жителей Донбасса, а в Одессе, которой он сейчас руководит, заживо сожгли противников этого режима. Теперь он в весьма осторожных выражениях начинает говорить о необходимости прекращения боевых действий, каких-то компромиссах…», — сказал Миронов.

Депутат уверен, что никаких переговоров и уж тем более компромиссов с неонацистами быть не может. Миронов добавил, что для начала от них надо освободить б. УССР и ликвидировать режим Владимира Зеленского, а дальше решения будет принимать народ страны.

Он уточнил, что речь не идет о Крыме и Донбассе, которые уже выбрали свою судьбу. Парламентарий уверен, что точно такое же решение примут и жители других освобожденных территориях.

«Что касается судьбы лично господина Труханова, то для начала ему стоит понять, что нацизм и патриотизм — это не одно и то же. И не бывает хороших, умеренных или каких-то там правильных нацистов. Нацизм — это абсолютное зло, которое уничтожает все вокруг. Поэтому подозреваю, что власть [киевского режима], к переговорам с которой сейчас мэр призывает Россию, не оставит его слова без внимания», — добавил Миронов.

Депутат выразил уверенность в том, что в Одессе и б. УССР в целом есть здравомыслящие силы, которые уже не испытывают иллюзий в отношении майданной власти и лично Зеленского.