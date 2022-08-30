Москва, 30 августа, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Столичные педагоги должны уделить больше внимания воспитанию школьников. Об этом в своём телеграм-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Собянин

«Прежде всего, мы должны больше заниматься воспитанием, чтобы дети, выходя из школы, были приспособлены к жизни, умели брать на себя ответственность, любили и ценили свою страну», — написал Собянин.

По его словам, воспитательная работа должна «вобрать лучшее из прошлого и современности»: «Посмотрите, как успешно возродился комплекс ГТО, как растёт популярность «Юнармии», «Российского движения школьников». Главное — сделать воспитательную работу интересной, потому что формальный подход может принести обратные результаты».