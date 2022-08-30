Москва, 30 августа, 2022, 15:02 — ИА Регнум. В условиях санкций российская финансовая система нуждается в «серьёзной донастройке». Об этом 30 августа на стратегической сессии по вопросам развития отечественной финансовой системы заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

«Нашей финансовой системе в условиях санкций и ограничений требуется серьёзная донастройка», — подчеркнул глава российского правительства.

Он пояснил, что это необходимо прежде всего для того, чтобы сформировать эффективные механизмы, которые позволят насытить российскую экономику достаточной ликвидностью, обеспечить устойчивость деятельности отечественных предприятий и целых отраслей, сохранить рабочие места.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что в России могут продлить меры поддержки экономики, принятые на фоне санкций. По его словам, прежде всего речь идёт о росте финансирования по госзакупкам: в 2022 году этот объем был повышен до половины от суммы общего платежа, если деньги пойдут без казначейского сопровождения, а вместе с ним — от 50% до 90%.