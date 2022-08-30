Волгодонск, Ростовская область, 30 августа, 2022, 14:59 — ИА Регнум. В Ростовской области природный пожар частично уничтожил музей исторической реконструкции в Волгодонске. Поджигатель сухой травы задержан. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 30 августа.

61.mchs.gov.ru Пожар

О пожаре возле музейного комплекса, который перекинулся на постройки, в экстренные службы сообщила директор этнического центра. Предположительно, траву поджёг 34-летний мужчина, пытавшийся помочь знакомой избавиться от сухой растительности. Он не рассчитал, что пламя перекинется на ближайшие постройки.

В результате загорелись постройки с имуществом, элементы декора, входные ворота с башнями и инструментами. Сумма ущерба превысила 1,3 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.