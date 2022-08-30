Уфа, , 15:01 — REGNUM Около 2,5 тысяч жителей Самарской области проходят бесплатное обучение в рамках национального проекта «Демография». Об этом 30 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

Сварщик Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Сообщается, что направления обучения жители выбирают различные: это и социальная, педагогическая работа, и цифровые технологии, и многие другие.

Отмечается, что имеется возможность получить и рабочие профессии. Так, в Красноярском государственном техникуме учат на сварщиков ручной и дуговой сварки плавящимся электродом. В настоящее время обучение проходят преимущественно молодые люди, но есть заявки и от граждан старше 50-и лет, пояснили в пресс-службе.

«Учиться профессии сварщика к нам приходят в основном безработные граждане. В этом году появилась новая категория — молодежь до 35 лет, и наше направление востребовано у тех, у кого нет профессионального образования. Большинство выпускников после прохождения обучения регистрируют самозанятость, на предприятиях сварщики тоже очень востребованы. К нам едут учиться из разных городов и сел области», — приводит пресс-служба слова куратора по реализации национального проекта в техникуме Елены Курбатовой.