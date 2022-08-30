Казань, 30 августа, 2022, 15:00 — ИА Регнум. В связи с установлением высокого класса пожарной опасности на территории Татарии ограничено пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Соответствующее постановление подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Minleshoz. tatarstan.ru Посещение леса запрещено

Ограничения установлены с 29 августа на 21 календарный день в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда Татарии. Выставлены предупредительные аншлаги о введении соответствующих мер безопасности, периоде действия ограничений и перекрытию лесных дорог шлагбаумами.

Ранее ограничения на посещение лесных территорий вводили в республике с 8 июля. Второй раз запрет действовал с 9 августа.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии до 6 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов (5 класс). Региональным управлением Гидрометцентра объявлено штормовое предупреждение.

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